Thierry DORIOT

Depuis plus de 10 ans, dans la fonction qualité dans l'aéronautique.

Curieux et communicant, j'ai toujours privilégié le travail en équipe (toujours plus d'idée dans 10 têtes qu'entre vos deux oreilles).

Sur les programmes civils et militaires, dans la construction aéronautique et dans la maintenance sur les aéroports parisiens, nous avons réussi à répondre aux exigences des clients en privilégiant le contact direct.

Auditeur, formateur et responsable qualité.

Que de richesses et de satisfactions à travers l'investissement au quotidien!



Mes compétences :

Audit interne

Formation

Management de la qualité

Amélioration continue

Fuselage

Audit

Airbus A340 Aircraft

Airbus A321 Aircraft

Airbus A320 Aircraft

Airbus A319 Aircraft