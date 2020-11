"Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité." Antoine de Saint-Exupéry



Voici quelques points clés de mon parcours professionnel ;

- Responsable d'Agence en France comme à l'étranger,

- Chef de secteur dans la maintenance aéronautique ;

- Expert en maintenance aéronautique étatique ;

- spécialisé en gestion projets techniques complexes, Supply Chain, Navigabilité, Gestion de contrats de sous-traitance.



Passionné de l'aéronautique, j'ai développé une expérience reconnue en gestion de projets complexes, dans le pilotage de contrats de soutien en environnement technique certifié (FRA M/21 et 145) et dans l'encadrement d'équipes pluridisciplinaires, dans des contextes nationaux comme internationaux. Doté d'un Leadership et d'une importante force de conviction, j'aime défendre la ou les solutions offrant le meilleur compromis.



For 27 years in the aviation industry, I have been committed to become a safe and reliable aviation professional. Most of my experience is based on high performance jets in the military industry. I am now an expert as Maintenance Project Manager.





Conseils pour contacter Thierry

dupont.thierry.eric@gmail.com



Mes compétences :

Planning maker

Maintenance

Management

Gestion de projet

Leadership

Team building

Support client

Gestion de la production

Gestion de crise

Supply Chain

Microsoft Office

Réponse à appel d'offres

Relation Client

Manufacturing Resource Planning

Management d'équipes pluridisciplinaires

Direction de site