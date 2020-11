Thierry GALLAY

Après une année et demi d'immersion dans les entreprises LITTORAL MENUISERIES et MBM, je viens de concrétiser mon projet entrepreneurial.

J'ai en effet repris la co-gérance de ces deux structures, situées en Vendée, en janvier 2017.



Nous concevons, fabriquons et commercialisons des menuiseries en BOIS, PVC et ALUMINIUM sur mesure auprès d'une clientèle de professionnels située dans la moitié ouest de la France.



L'enjeu d'aujourd'hui est de renforcer notre présence commerciale dans les départements limitrophes à notre implantation géographique.



Notre atout principal est notre agilité, combinée à un outil industriel très performant.



