Thierry GRUMIAUX

Après 27 Années dans le domaine du transport de marchandises par voie aérienne et maritime, ayant traité tous types de marchandises (Industrielles, fruits et légumes) tant à l'import qu'à l'export, je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure au sein de la FNTR, en me mettant au service des entreprises que j'ai côtoyées pour apporter des réponses à leurs questions et faciliter leurs relations avec les diverses administrations et ministères.

Une nouvelle facette des métiers du transport en général enrichissante à tout point de vue.



Mes compétences :

Commerce international

Veille réglementaire

OEA

Écoute dynamique

Communication

Transport international

Langue espagnole

Import/export

Transport aérien

Langue anglaise

Douane

Communication externe