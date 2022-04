Bruno ADNET

26 ans d'expériences professionnelles au sein d'un grand groupe international de Grande Distribution (Casino)



Domaines d'expertise :

- stratégie commerciale

- détermination des objectifs commerciaux

- gestion d'une entité commerciale ( 170 centres de profits)

- excellence opérationnelle

- analyse des données socioéconomiques et adaptation de la stratégie de vente

- optimisation des coûts et des résultats

- management d'équipes opérationnelles et fonctionnelles ( 15 Directions régionales)



Mes compétences :

Pugnacité

Expertise technique