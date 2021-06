Thierry HERBANE

Secrétaire général

Nom de lentreprise "Comite Local de Coordination Provence Alpes Cote dAzur Rugby" pour la coupe du monde de Rugby en France 2023

Dates demploi: Janv. 2021 Aujourdhui

Durée demploi: 6 mois

Lieu Toulon, Provence-Alpes-Côte dAzur, France

Comité Local de Coordination Provence Alpes Côté dAzur pour la Coupe du monde de Rugby en France en2023.



Ligue Sud Provence Alpes Côte Azur de Rugby

Membre commission Marketing et Partenariat

Nom de lentreprise: Ligue Sud Provence Alpes Côte Azur de Rugby

Dates demploi: Sept. 2012 Aujourdhui

Durée demploi: 9ans 10 mois

Lieu Région de Toulon, France

Membre de la commission Communication et Partenariat du Comité j'ai participé à l'organisation du congrès annuel de la FFR à Hyères du 20 au 22 juin 2013.

Chargé de l'organisation de l'accueil des participants à l'aéroport de Toulon en collaboration avec la CCI du Var et AIR FRANCE.

Je participe à la recherche de nouveaux partenaires et au développement du réseau d'entreprises souhaitant collaborer aux divers projets initiés par le comité.





Air France

Nom de lentreprise: Air France

Durée totale : 31 ans 10 mois

Poste Chef de Cabine Principal Long Courrier

Dates demploi: juil. 1988 avr. 2020

Durée demploi: 32 ans 10 mois

Responsable de la gestion et du management des équipes d' hotesses et de stewards ( 7 à 15 personnes.)



Responsable Qualité des services offert aux clients dans l 'ensemble des différentes cabine.(170 à 468 passagers)

Suivi de la relation client.

Mise en oeuvre de la politique de fidélisation.



Poste de Chef de Cabine Long Courrier

Dates demploi: juil. 1988 juil. 2014

Durée demploi: 26 ans 1 mois.



FFR - Fédération Française de Rugby

Officier de Liaison auprès de la Sélection Nationale Namibie de Rugby

Nom de lentreprise: FFR - Fédération Française de Rugby

Dates demploi: nov. 2014

Durée demploi: 1 mois

Lieu Toulon, Provence-Alpes-Côte dAzur, France

Accueil ,Interprète en charge de la sélection Namibie de Rugby dans le cadre du match de préparation de la coupe du monde 2014 contre les BARBARIANS.



FFR - Fédération Française de Rugby

Officier de Liaison de la Sélection Nationale Anglaise U20 de Rugby

Nom de lentreprise: FFR - Fédération Française de Rugby

Dates demploi: janv. 2014 févr. 2014

Durée demploi: 2 mois

Lieu Toulon, Provence-Alpes-Côte dAzur, France

Officier de liaison auprès de la sélection nationale Anglaise U20 de rugby.

J'ai accompagné cette équipe depuis son arrivée a l'aéroport de Nice et ce jusqu'à sont départ dans le cadre du Tournoi des 6 Nations U20 de Rugby 2016.

Mission d'interprète et de prise en charge des détails d'organisation lié aux prestations hotelières, aux transports et a tous les aspects de la préparation d'une équipe dans le cadre d'un match international.

Planification ,Time Keeper ,protocole....



Formation:



Université de Toulon

Brevet de technicien supérieur (BTS)Domaine détudes Action Commerciale

Années de fréquentation 1985 1987



Air France Crew Académy AFCA

Certificat de Formation aux Premiers Secours , Utilisation de Défibibrilateurs Semi Automatiques DSA Domaine détudes Secourisme

Années de fréquentation 1988 2020



Croix Rouge Francaise

Cabin Crew Attestation -CCA aérospatiale, aéronautique et

Années de fréquentation:1988 2020