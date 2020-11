Thierry JOCHUM

Du 3 septembre au 18 janvier 2013 , I.F.A de Clermont-Ferrand pour la formation au DEA Ambulancier....

nouvelle vie, nouveaux défis, être à l' écoute et au service des autres

Obtention du diplôme le 7 février 2013

Métier , qui appelle à l' humilité/humanité devant la souffrance , d' un homme ou d' une femme

Métier qui demande aussi un grand professionnalisme, du sang froid,ainsi que la maitrise de soi

En sortie sur appel samu, on ne sait jamais exactement se qui nous attend........





..............Celui qui crois connaitre l' être humain et la vie qui tourne autour de lui n a plus rien à "Apprendre" et doit être très très vieux. Pourquoi pas se lever le matin en se disant, qui vais-je rencontrer aujourd'hui,que vais je apprendre dans cette journée qui s' offre à moi....



-je trouve que le mot "éthique" est mis à toutes les sauces.



-Crois fermement qu' à chaque fois qu'on travaille avec les qualités de ses collaborateurs, on est gagnant...et cela n' est pas négligeable, on valorise la "personne humaine". En ambulance on travail en binôme, le coéquipier est aussi important que moi, je suis aussi important que lui



Mes compétences :

Musicien