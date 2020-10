Thierry LEFEVRE

Mon univers professionnel actuel, chez CIN CELLIOSE:



Société intégrée au groupe portugais CIN - 1400 personnes, leader ibérique des peintures Bâtiment et Industries.



Marques Bâtiment"Artilin" "CIN" - "VALENTINE". 16ème fabricant de peinture en Europe, présent dans plus de 15 pays dans le monde.



CIN CELLIOSE appartient à la division des peintures industrielles qui comprennent les peintures poudres et liquides.

Nous formulons des peintures spécifiques hydrosolubles, solvantées ou 100% d'extrait sec à technologies de séchage UV et/ou thermique sur cahier des charges client.



Marchés de l'entreprise:



Cosmétique et packaging : Groupes ALBEA, APTAR, COSMELUX,POCHET, TEXEN, ...



Industrie générale dont Sports et loisirs : SKIS ROSSIGNOL -Saxophones SELMER - MSA Groupe SEB, ...



Habitat et construction : DECEUNINCK



Transport Manutention et Matériel Agricole : AIRAX, MANITOU, MANITOWOC, ...