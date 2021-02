Nouvellement nommé agent d'assurance auprès de MMA sur PERRSO GUIREC & LANNION.

Après une carrière dans la banque, les assurances collectives et le conseil en gestion de patrimoine indépendant, je m'investis pleinement avec MMA pour développer mon portefeuille d'assurance IARD et VIE.

Une approche globale en assurances professionnelles et privées vous seront proposée pour vous apporter la meilleure solution à vos demandes et besoins.



Mes compétences :

Immobilier