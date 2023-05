Thierry MAIGRET

En reconversion dans la mécanique de précision.

Après plus de 30 ans dans l’industrie graphique en tant que responsable d’atelier et maintenance.

En septembre 2017 j'ai eu l'occasion participer au championnat Superbike Américain en tant que mécanicien, pour Sylvain Barrier sur BMW S1000RR.

Passionné, Autonome, Polyvalent sont mes forces au quotidien.

Mes centres d’intérêt : Moto, Aéromodélisme, VTT, Randonnée...



Mes compétences :

Analyser et améliorer les performances

Mécanique

Amélioration de process

Microsoft Excel

Microsoft Word

Conception de produit

Management

Gestion de projet