Thierry MARTIN

Double compétence dans la formation commerciale initiale et continue et le commerce de biens et services.



Formation : Identifier les besoins, concevoir les supports, organiser les déploiements, animer les formations, suivre et optimiser les mises en pratique terrain (domaine : communication, techniques de Vente Globale, gestion de conflits, comportemental, prospection physique et téléphonique, Financement)



Commerce : Vendre en B2B et B2C des produits financiers et services associés (domaine: automobile, moto, PL financements, maintenance, assurances financières et physiques )



Mes compétences :

Animation de formations

Financement automobile

Management

Ingénierie de formation

Automobile

Techniques de vente