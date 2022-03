Thierry MIANI

Depuis ma reconversion dans l'aménagement paysager, j'occupe un poste de dessinateur projeteur en coordination avec le bureau d'étude et le bureau des travaux.

Dans cette structure, une attention particulière est apportée sur l'aspect gestion des eaux de pluies et respect du PLU.

La préparation des chantier et les échanges avec les maitres dœuvre et les fournisseurs est quotidienne. Ces échanges m'amène régulièrement à effectuer des coupes de principe et des projections de modèles unique pour validation et commande.



Mes compétences :

AUTOCAD, SPOCK, NOVA 3D, SKETCHUP, PACK OFFICE