Thierry MOENS

HIC & NUNC est un cabinet de thérapeutes et enseignants travaillant en synergie dans le domaine des thérapies brèves (Hypnose Ericksonienne, Sophrologie, REIKI, harmonisation cranio-sacrée et DECEMO). Le but des thérapies brèves est que chaque individu trouve des solutions rapides et durables qui permettent une reconnexion avec la joie de l'instant présent.

L'autonomisation de chaque personne est au centre de notre approche.

Les formations et l'accompagnement thérapeutique offrent à chacun la possibilité de retrouver, d'activer puis d'amplifier ses ressources propres.



