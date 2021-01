Thierry NICOLAS

Consultant formateur Qualité, Hygiène et Sécurité des Aliments

Domaines d'expertise :

-Conseil & Formation

-Qualité, Hygiène et Sécurité des aliments

-HACCP & GBPH (Sécurité alimentaire)

-PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire)

-Démarches qualités, référentiels qualité (certifié IRCA ISO 9001 en 2015)



Mes compétences :

Médiation scientifique

Graphisme Photoshop Illustrator

Animation de réunions

Rédaction de contenus

Communication visuelle

Rédaction de rapports

Vulgarisation scientifique

Animation scientifique

Conduite de projet

Prise de parole en public et conduite de réun

Formation

Hygiène

ISO 9001

Sécurité alimentaire

Audit

HACCP

Culture scientifique

Norme ISO 9001