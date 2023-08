Thierry NIZET

Ma carrière débute dans le secteur boursier en raison des aspects fortement connotés informatique industrielle correspondants à ma formation d'origine. Lors de cette période, je me suis naturellement orienté vers le R&D et les situations complexes demandant de la créativité et de la rigueur. Le secteur bancaire / monétique à l’international m'a donné l'occasion de parfaire ces aspects au travers d'un projet déployé en zones difficiles.



Toujours dans le secteur bancaire, je me suis ensuite tourné vers l'intégration de progiciels de compensation et de leasing. Je suis également intervenu dans le secteur SIRH sur des problématiques d'intégration et de gain de performances. Ma vision du SI et mes compétences techniques m'ont permis d'accéder au poste que j'occupe aujourd'hui.



Les réalisations ci-après ont été conçues, mises au point et déployées au fil des missions effectuées.

* Package Deployer : Outil de déploiement personnalisable et utilisable sur l’ensemble des instances applicatives du projet (développement, intégration, homologation, production, …). Conçu dans une optique DEVOPS.

* Hotbackup : Outil de sauvegarde de base de données Oracle plus rapide et performant que les outils constructeur. Utilisable dans un ordonnanceur.

* Defrag : outil de défragmentation physique et logique de base de données Oracle.

* Orchestrateur de Système d’Echange : Etude orientée DEVOPS sur les problématiques d’interfaçage entre les applications et les outils d’échange mis en place dans les SI grand compte.