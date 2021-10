Thierry NIZOU

Spécialisé dans la conception et l’industrialisation de produits de luxe dans les secteurs de la parfumerie, cosmétique et maquillage, je vous propose mon expérience afin de faciliter vos prises de décisions en phase avant projet, de développement et solutionner vos problèmes récurrents en fabrication.



Fort d’une expérience dans des entreprises reconnues du secteur, qui sont SGD, Pochet du Courval, RPC beauté, Béricap et Rexam en tant que chef de projets, puis responsable bureau d’études, mon expertise dans les domaines du verre, plastique et métal m'a permis de compléter mes compétences :



Gestion et organisation :

* Management d'équipes de 3 à 20 (Ingénieurs, dessinateurs et techniciens)

* Coordonner et assurer la montée en compétences des sites SGD (Espagne, USA et Brésil)

* Conduite de réunion (AMDEC - MS Project) et validation des solutions industrielles

* Création de documents optimisant l'efficacité du service et mise en place d'indicateurs de performance



Technique :

* Développement et industrialisation de packaging de luxe en verre, plastique et métal (France et internationale)

* Support technique aux clients et à l'équipe commercial

* Concrétisation de projets d'innovation combinant le verre et plastique







Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Concrétisation des objectifs

Packaging luxe dans les domaines de la parfumerie,

Conduite de réunion (AMDEC et MS Project)