Thierry NOCERINO

Puisqu'il faut se présenter allons-y !



J'aime tout !

La mer et la montagne sans n'avoir jamais pu choisir.

Le sport avec une préférence pour les jeux collectifs mais beaucoup moins pour la course à pied ou la salle de sport.

Le vélo électrique, enfin tous les cols me sont accessibles !

Les voyages surtout ceux qui ne sont pas organisés, la photo, les films et plus particulièrement les histoires vraies même si l'imagination des scénarii de certaines fictions suscite mon admiration.

Les métiers manuels autant que les métiers « intellectuels » et si je suis plutôt dans la seconde catégorie, je me rattrape le week-end pour ce qui concerne les travaux manuels.



Le Travail Temporaire, cela pourrait vous surprendre mais quand j'y suis arrivé, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis rapidement passionné pour ce métier qui propose une diversité extraordinaire. Celle des domaines d'activité auxquels le métier s'adresse, en fait presque tous, l'industrie, le bâtiment, la logistique, la grande distribution, le tertiaire La diversité des interlocuteurs que l'on y rencontre, de l'artisan au DRH en passant par le responsable technique, l'acheteur ou le PDG. Enfin, les activités proposées par le quotidien : juridique, qualité, informatique, gestion mais surtout trois domaines dont personne ne peut se prévaloir de leur parfaite maîtrise : le management, le commerce et le recrutement.

Je suis passionné par le management (et la formation qui est un des maillons essentiels de la réussite de ce dernier)



Mon mot préféré : Discernement

Le mot que je déteste : Acquis



Si je ne suis fan de rien ni de personne, j'aime passionnément les petites phrases célèbres ou non. Je vous propose de méditer celle-ci : ce n'est pas parce que nous n'avons pas le temps que nous n'anticipons pas, c'est parce que nous n'anticipons pas que nous n'avons pas le temps !



Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui voudraient en savoir plus, il faudra nous rencontrer !



Mon parcours professionnel :



Depuis 2014 Directeur d'Exploitation Chez NETWORK INTERIM



2000 à 2013 ADIA Groupe ADECCO



Avril 2009 - 2013 Responsable Commercial Régional PACA

Animation de l'activité commerciale de 18 agences - CA 60 M€

Management transversal et montée en compétence des équipes

Conduite de réunions et de formations

Développement des accords nationaux

Négociation des grands comptes régionaux

Réponses aux appels d'offres publics

2002 - 2009 Directeur Régional Côte d'Azur

11 agences - 1 centre de gestion CA 26 M€ - 42 collaborateurs

(Directeurs d'agence, commerciaux B to B, consultants, recruteurs)

Principales fonctions : management, recrutement des équipes,

développement commercial et gestion

2000 - 2002 Directeur Régional PACA

17 agences 2 centres de gestion CA 50M€

Fusion OLSTEN / ADIA

Ouvertures d'agences : Fréjus, Grasse, Marseille, Sophia-Antipolis,

La Ciotat

Certification MASE et AFAQ



1997 - 2000 OLSTEN Travail Temporaire



1999 - 2000 Directeur Régional PACA - 9 agences

+ diverses missions de fusion intégration hors secteur suite

rachats d'entreprises « Profil Sud » Nîmes, « CTI » Pont St Esprit

et « RLI » Marseille.

1997 - 1998 Directeur de Secteur Côte d'Azur - 5 agences

Ouvertures de Menton



1989 - 1996 SOGICA Travail Temporaire



1995 - 1996 Directeur de Secteur 4 agences

+ Responsable Grand Compte National MICHELIN

Ouvertures d'agences : Carros, Antibes, Toulon et Poitiers.

1989 - 1995 Directeur d'Agence

Développement d'un centre de profit de 500K€ à 4,5M€

dont rachat en 1994 de France Arrous et fusion absorption



1985 - 1988 GESTETNER Bureautique et Imprimerie



1987 - 1988 Ingénieur Commercial Grands Comptes

Développement des comptes à potentiel du 06

1985 - 1986 Technico-commercial

Développement de la marque sur secteur Géographique (Nice)



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Vente

Audit