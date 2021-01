Audrey MOCERINO

Diplômée d'un Master 2 en Langues Étrangères Appliquées, spécialité "Traduction et Terminologie", je propose des services en gestion de projets, traduction et révision de textes techniques depuis plus de 8 ans pour diverses entreprises de traduction.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Langues traitées :



Français : langue maternelle

Anglais : lu, écrit et parlé couramment

Espagnol : lu, écrit et parlé couramment





Domaines de spécialisation :



Marketing, sport, textile, commerce, industrie, électronique, ingénierie, informatique, général.