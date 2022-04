Après une formation de Master spécialisé en Traduction et en Traitement Automatique des Langues, j’exerce en tant que Traductrice indépendante depuis près de deux ans essentiellement en Traduction Juridique/financière et technique.



Aussi je vous propose de vous apporter des prestations de traduction efficaces et rapides dans la combinaison linguistique : arabe -français –anglais et ce dans mes domaines de spécialisation à savoir : Finance/droit , Marketing/RH, Sites web .



Je peux également assurer:



*La correction et la relecture de vos documents préalablement traduits.

*La transcription audio de vos réunions, conférences ou autres.

*La translittération arabe (vers le français).



De langue maternelle arabe, je forme en entreprise ou sur demande à l' arabe littéraire, arabe dialectale et l’arabe des affaires (négociation, communication d’entreprise, prise de parole…etc.).



Confidentialité, respect du délai de livraison et qualité sont mes garanties pour toute prestation fournie.



A cet effet, je me tiens à votre disposition pour mener à bonnes fins ce que vous choisiriez de me confier.



Pour plus d'informations sur les prestations (tarifs, devis...etc.), n’hésitez pas à me contacter dans un premier temps à l'adresse: trad.translation@gmail.com,

Je ne manquerai pas de vous répondre très rapidement !



Très cordialement,

Amel Traduction

Traductrice/formatrice linguistique.





Mes compétences :

Rédaction arabe, français/Anglais

Analyse de contenu multilingue

Recrutement profils multilingues

Maîtrise du processus de la veille multilingue

Logiciel WebSite Watcher

Terminologie Juridique et Financière

Windows 8

Arabe langue natale

XML/XSLT

Unitex

HMTL

Pack office

CSS