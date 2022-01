Thierry PADILLA

Riche d‘une expérience professionnelle de plus de 25 années dans différents domaines de l‘électricité, j‘ai très souvent eu l‘occasion de mettre à profit ma capacité d‘adaptation à de nouvelles techniques ainsi qu‘aux nouvelles responsabilités lors de mes évolutions de postes.



Mon professionnalisme et mon implication au sein de l‘entreprise m‘ont permis de gravir, un à un, tous les échelons professionnels allant de l‘apprenti jusqu‘au chargé d‘affaires.

Mon expérience, mon investissement et ma polyvalence sont des atouts que je souhaite préserver dans mes fonctions tout en continuant à approfondir et développer de nouvelles compétences.



Autonome, rigoureux et consciencieux d’une certaine qualité de travail dans le respect des valeurs de l‘entreprise, je porte également un grand intérêt à l’aspect relationnel et j’établis des relations de confiance avec mes collègues ainsi qu’avec mes clients actuels et à venir.



Mes compétences :

Optima

Régulation HVAC

Microsoft Office(excel-word-Pdf..)

VDI-Fibre Optique

Réflectométrie (Acterna)

Fluke-Networks

Electricité CFA

Electricité CFO (Tertiaire)

Appels d'offres

Facturation

Management

DOE

Prévention des risques

Chiffrage

Achats