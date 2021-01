Thierry PARIOLLAUD

Après de nombreuses années passées dans l'automobile (tous secteurs), je me suis reconverti dans l'informatique. Mon savoir dans ce domaine m'a été transmis par un ancien de chez Dassault Industrie ainsi que des prestigieuses écoles d'ingénieurs telles l'Institut Mines-Telecom, L'INRIA, le CNAM, Paris Tech, Les Universités de Toulouse et de Lorraine. Grâce à la technologie, je prend des cours à distance et passe des examens en ligne de chez moi.

Aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai entrepris et serais heureux de faire partager mes connaissances. J'ai créé une entreprise de dépannage informatique à domicile à Saujon (17) à côté de Royan en Charente Maritime.

Son nom: THP Multimédia

site web en cours de création : www.thp-multimedia.fr



Mes compétences :

Technicien Assistance Informatique

Technicien Commercial

Linux

Systèmes et réseaux

Microsoft

Routage IP

Conception multimédia

Configuration logicielle

Assemblage PC

Réseau sans fil personnalisé

Formation informatique