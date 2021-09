Thierry PUISIEUX

Une grande expérience de la création de messages pour des problématiques complexes de transition et de changement de comportement.



PARCOURS :

2015 - 2021 : direction de la création / Deloitte Sustainability

1989 - 2015 : direction de la création / Synergence

1986 - 1989 : chef de projet communication / Synergence

1985 : chef de projet publicité / agence Gemap

1984 : concepteur-rédacteur / groupe Havas (PQR et radio)



COMPÉTENCES :

Audit de communication (expression créative)

Structuration de messages et stratégies créatives (positionnements, territoires de marques)

Conceptualisation de stratégies et de démarches internes

Création de marques, rédaction de textes à impact

Pilotage déquipes créatives (pub, print, web)

Intelligence de lensemble des sujets liés au développement durable et aux stratégies RSE et de transformation



QUALITÉS :



Capacité à structurer, simplifier et rendre accessibles et communicants les messages complexes

Créativité et décalage, en cohérence avec les stratégies

Engagement, exigence, fiabilité, authenticité