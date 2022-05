Thierry RAOUX

Bonjour

Marié, 3 enfants,



DOMAINE DE COMPETENCES

· Démarche d’amélioration continue.

· Conduite de projets en environnement industriel,

· Etudes électriques, automatismes,

· Instrumentation, régulation analogique et numérique,

· Programmation d’automates et de supervision

· Organisation et amélioration de postes de travail en environnement industriel,



EXPERIENCES

- Animation de l’équipe et des groupes de travail pluridisciplinaires,

- Rédaction et mise en place des standards,

- Production d’analyses fonctionnelles, rédaction de cahier des charges,

- Rédaction de dossier de consultation, études des offres.

- Suivi des prestations sous-traitées auprès de sociétés européennes, réception des travaux.

- Définition et animation de formation.

- Des études et de l’optimisation des postes de travail (aspect organisation, ergonomie, gestion des flux, amélioration des temps de cycle, …)

- Connaissance et utilisation des methodes (5S, 5P, ichikawa, SMED, ...)



LOGICIELS

. Microsoft OFFICE (Excel, Word, Powerpoint, Visio, Project, ...)

. Siemens (S5, S7, microwin, protool, wincc Flexible, ...)

. Telemacanique ( Unity, PL7 Pro, Twido, PL7-2, PL7-3, Vijéo designer, XBT L1000, ...)

. Proface (GPEX Pro, GP PB III, Pro serveur)

. Intouch

. Labview

. SSD (eurotherm) (DSD, DSE, CElite, ...)

...



Mes compétences :

Automatisme

Schneider

Siemens

TPM