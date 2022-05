8 années de terrain et d'expériences en assurances individuelles et collectives (santé, prévoyance et placements), et en gestion de patrimoine (défiscalisation, retraite et transmission).

Travail en autonomie et en appui de mes collaborateurs (développement commercial, accompagnement,animation, management transversal).

Je suis à la recherche de nouvelles responsabilités et de nouveaux challenges



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Gestion patrimoniale