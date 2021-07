Thierry RASOARAHONA

Mes fonctions me permettent aujourd'hui d'allier mon métier à ma passion, la modélisation intégrée de la ville et de son agglomération visant à coordonner l’action publique de manière efficiente en associant les politiques sectorielles nécessaires à la réalisation d’un projet de territoire.





Domaines d’expertise :



• l'élaboration de dossiers techniques en matière de développement local et d'aménagement du territoire



• l’efficacité de l’administration publique au regard de ses politiques sectorielles



Mes compétences :

Urbanisme réglementaire

Finances locales

Fiscalité locale