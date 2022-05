Thierry RAYMOND

- Technicien de maintenance en génie climatique



= > Assurer les opérations de mise en service et de maintenance des circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire : Chaudières murales et sols - Pompe à chaleur - Solaire thermique



= > Amélioration des installations climatiques ( chiffrages, devis...).



= > Dépannages et installations : Chaudière GAZ et FIOUL, Pompe à chaleur air/air/ air/eau eau/eau.

Daikin, Toshiba, Atlantic, Hitachi, Trane, Ciat, Carrrier ...



¥ Attestation d'aptitude n°1: manipulation des fluides frigorigene.



