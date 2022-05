Thierry RAYMOND

Après une expérience d'opérationnel au sein de SNCF dans l'exploitation, la maintenance et les travaux - voie, ouvrage d'art, ouvrage en terre, signalisation, caténaire et alimentation en énergie - sur réseau exploité, j'ai occupé à Inexia puis Systra différents postes dans le secteur de l'ingénierie des transports balayant - en direct ou en tant que superviseur de chefs de projet - l'ensemble des phases d'études ou de réalisation (études préfonctionnelles, étude de faisabilité, études préliminaires, avant projet, projet, act, det, aor, audit technique ou sécuritaire, inégnierie de maintenance) sur différents projets intégrant les diverses composantes techniques (infrastructure, génie civil, équipements ferroviaires dont voie, signalisation, télécoms, caténaires, sous station...). Ces différentes expériences se sont accompagnées de management tant hiérarchique que transversal et d'activités de prospection commerciale et de réponse à de nombreux appels d'offres.





Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Transport ferroviaire

Installations fixes de traction électrique

Signalisation ferroviaire

Voie

Marketing opérationnel

Gestion contractuelle

Sécurité ferroviaire

Management hiérachique et transversal

Marketing stratégique