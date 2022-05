Thierry REBOT

Objectif: Développement commercial à l' international

Un projet d'équipe avec une approche opérationnelle forte couplée d'une dimension d'analyse et de marketing.





Expérience commerciale et marketing à l'international de produits techniques



Personnalité:

Homme ouvert, curieux et aimant comprendre son environnement. Avec un fort intérêt pour la technique.

Proche des hommes et du terrain, aimant travailler en complémentarité avec les reste de l'équipe.

Exigeant; forte capacité de travail en équipe et esprit analytique prononcé.

Optimiste; moral de battant et esprit d'entrepreneur mais aussi beaucoup d'humour.

Traditionnel; forte importance des valeurs et de l'humain.

Philosophie; Faire autant que possible ce que l'on aime mais toujours le faire au mieux et ne pas baisser les bras.



Mes compétences :

DEVELOPPEUR COMMERCIAL

Entrepreneur

International

MBA

Matériaux composites

Direction commerciale

Exportation