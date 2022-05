Thierry RECH

Depuis 1973, nous sommes convaincus que l’optimisation du Process Order to Cash est un facteur clé de succès pour les entreprises.

Au travers de nos 3 entités GCI, France Contentieux et Phoneo, la mission du Groupe CASH MANAGEMENT SERVICES est de mettre en œuvre pour ses clients des solutions sur mesure permettant d’optimiser leur trésorerie et de minimiser le montant de l’encours client.



Nos domaines d'intervention :



- Sélection et prospection des partenaires commerciaux

- Campagne d'emailing, phoning

- Prise de commande

- Nettoyage et enrichissement de bases de données clients, sirétisation...

- Enquêtes de solvabilité commerciale

- Externalisation des relances clients

- Recouvrement de créance B2B et B2C, en France comme à l’International



Array

Array

Array

Array



Tél : +33 (0)6 60 50 76 26



Site web





http://www.france-contentieux.com







Secteur



Services financiers





Siège social



2871, avenue de l'Europe Rillieux - Lyon, 69140 France







Mes compétences :

Vente

Conseil

Marketing

Développement commercial