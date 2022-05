Thierry REICHMAN

J'aime travailler pour le développement d'une activité. Je suis dynamique et créatif dans la gestion de projets, le développement de produits, avec une expertise technique dans les plastiques, additifs et les procédés.



DOMAINES DE COMPÉTENCES



. Gestion de production, planning, maintenance, travaux neufs, qualité, logistique

· Coordination de projets R&D, Approche ventes et marketing internationale.

· Développement et validation produits pour différentes applications industrielles : secteur medical, emballage, bâtiment, automobile, peinture

· Assistance technique clientèle, ventes et production: Europe, États-Unis, Asie.

· Communication : contact clients, rédaction de documents promotionnels, études de la concurrence, formations, conférences.



Spécialités:

Polymères et additifs. Formulation et compounds, mise en oeuvre, caractérisation.

PVC souple et rigide, polyoléfines, plastiques techniques. Bio-polymères.

Technologie des plastiques expansés.



Mes compétences :

Développement produit

Gestion de projet

Extrusion

R&D

Polymères

Marketing

Production

Thermoplastiques

Développement commercial

Emballage

Additifs

Matières premières

Qualité produit

Mousses

Injection

Automobile

Compounds

Développement marché

Tests

Essais

Peinture