Thierry REIN

Je préside la SAS MAJORINE, dont je suis fondateur, et qui propose de l'hébergement en Martinique dans des résidence de tourisme à taille humaine : la Résidence Macabou (www.macabou.com), et plus récemment la Résidence Ansalane.



J'ai la Martinique pour passion : depuis que j'ai découvert en l'an 2000 cette île paradisiaque et ses habitants si accueillants, je tiens à partager cette découverte avec le plus grand nombre ! C'est pourquoi les Résidences Macabou et Ansalane proposent des locations de meublés de vacances pour le prix d'un hébergement chez l'habitant, mais avec une qualité et des services professionnels.



Par ailleurs, je suis le gérant de 3 agences Family Sphere (Metz, Thionville et Saint-Avold), qui proposent sur la moitié nord de la Lorraine des services de Garde d'enfants à domicile, et de Soutien scolaire, avec 2 sociétés distinctes (SALP sàrl et SOLFAMIDO sàrl). J'ai co-fondé et présidé jusqu'en 2013 la SAS Groupe Family Sphere, qui a développé en franchise un réseau d'une centaine d'agences en France.



Diplômé de l'ESGI (Paris), 48 ans, j'ai été auparavant cadre informatique dans plusieurs SSII, puis responsable d’un service informatique dans une banque d’affaires américaine.



Mes compétences :

Franchise

Service à la personne

Garde d'enfants à domicile

Tourisme en Martinique