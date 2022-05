Thierry RESPAUD

Ingénieur Généraliste C.E.S.I.

20 ans d'expérience en milieu industriel Aéronautique, Textile, Agroalimentaire, Métallurgie, Automobile

Développement d'un capital de compétences industrielles et plurisciplinaires :



MANAGEMENT :

- Supervision, Animation et Direction Opérationnelle des services et des contrats industriels (+3M€) : méthodes, approvisionnement, recrutement, logistique, …,

- Encadrement de personnels pluridisciplinaires (+ de 40 ingénieurs et techniciens).



GESTION:

- Mise en place des objectifs en développant les compétences de mon équipe

- Elaboration et suivi des budgets,

- Suivi de l’activité, des résultats, et reporting vers le comité de direction

- Pilotage et conduite de projets (informatiques et industriels)

- Relation permanente avec les partenaires extérieurs et l'entreprise

- Suivi des comptes stratégiques, Relationnel client.

- Développement du portefeuille d’affaires et des clients.



GOUVERNANCE SYSTEMES D'INFORMATION (SI):

- Audit et industrialisation du SI

- Définition, présentation et mise en œuvre du schéma directeur SI

- Diagnostic Sécurité Informatique et Qualité de Service

- Définition des architectures techniques,

- Choix et veille technologique SI



CONSEIL EN ORGANISATION/INTEGRATION (SYSTEMES D'INFORMATION et PRODUCTIFS):

- Définitions et réalisations d’audits d’entreprise avec mise en œuvre des actions d’améliorations (gestion, technique),

- Pilotage intégral projets : E.R.P., G.M.A.O., Comptabilité, G.E.D.

- Etude, investissement et mise en place des process industriels et informatiques.

- Conseil et assistance en organisation de maintenance industrielle.



ANIMATION - COORDINATION



- Animation de comités pilotages « Architecture produit E.R.P., G.M.A.O, G.E.D. et G.D.T. », « AMDEC », « T.P.M » et «Systèmes Qualités »,

- Conception et Animation de plans de formation sur les SI, la gestion de la Maintenance Industrielle



Mes compétences :

Aéronautique

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

Audits

Automobile

Cahier des charges

Conduite de projet

ERP

Gestion des Risques

GMAO

Informatique

Maintenance

Maintenance industrielle

Schéma directeur

Sécurité

Sécurité informatique

Systèmes d'Information