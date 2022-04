Gilles RESPAUD

Je mène depuis 10 ans divers projets dans le domaine de l'Asset Management et plus particulièrement dans la mise en œuvre de solutions front et middle office externalisées.



Mon rôle est d'accompagner les sociétés de gestion dans la mise en place d'outils et de processus leur permettant de développer leur activité.



Les domaines d'activité couverts sont notamment :

- le traitement des opérations du front jusqu'au back office,

- la gestion des positions front et middle office,

- l'administration centralisée de données financières, cours, caractéristiques d'actif, portefeuilles,

- le contrôle des ratios et le reporting.



Mes domaines de compétence sont la gestion de projets, l'analyse des processus et besoins métiers, l'intégration et l'interconnexion des outils et systèmes informatiques et le support métier aux opérationnels et utilisateurs.



Mes compétences :

Business analyst

Front office

Middle office

Asset management

Project management