Thierry RIBEIRO

PROSPECTION-TRANSFORMATION-SUIVI-FIDELISATION-CREATION DE VALEURS AJOUTEES.



Avec un parcours riche en expériences dans la vente et la prospection, la communication et le marketing dans les sociétés de services, je recherche l’opportunité d’intégrer une structure ayant des objectifs affirmés de développement. Je souhaite mettre mon énergie, mes compétences techniques, ma connaissance du marché mondial dans l’optimisation de ses résultats, et relever ainsi un nouveau défi professionnel.

Depuis quelques années, je commercialise mes propres entreprises de prestations de services et de vente dans le domaine des NTIC et des télécommunications. Fort de cette expérience complémentaire, je souhaite aujourd’hui me recentrer dans mon cœur de métier, le management de projets commerciaux dans les services.

J’ai démarré ma carrière dans la publicité, avec une expérience de 4 ans à Euro RSCG, où j’ai assuré les fonctions de Responsable Prospection et commercial Région méditerranée : piloter le développement des 6 agences, prospecter les entreprises et institutions, effectuer les relations publiques avec les partenaires locaux.

Capable de m’adapter aux spécificités des clients et des marchés, au long de ma carrière j’ai établi des relations de confiance avec des interlocuteurs variés : grands comptes et PME/PMI, industries, ministères, marchés publics et collectivités, médias, administrations, etc. J’ai su prospecter et mener les négociations avec audace et obstination, surmonter les obstacles grâce à mon esprit pratique et à ma faculté de m’affranchir des angles de vue conventionnels.

Connecté à l’évolution des pratiques et des technologies, sensible à la nouveauté, j’ai construit mon parcours sur la volonté d’être là où les marchés naissent et se développent, là où il y a des solutions à trouver, là où la communication bien maîtrisée porte la réussite des négociations.

Je parle couramment l’anglais professionnel qui est ma deuxième langue de travail, et je maîtrise la suite Microsoft Office.

J’ai acquis une aisance dans les relations humaines et la connaissance des cultures pour avoir travaillé à travers le monde, par exemple en :

- Russie et Europe : UK, Italie, Suisse, Moldavie, Roumanie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Ukraine.

- Afrique : Algérie, Maroc, Tunisie, Togo, Burkina Faso, Niger, Mali, Guinée, Sénégal, Cameroun, Ouganda, Kenya, Nigeria, Tanzanie, Bénin , Gabon, La République démocratique du Congo, etc.

- Asie : Kazakhstan, Thaïlande, Taïwan.





Mes compétences :

Joint Venture

Direction commerciale

B2B2C

Marketing opérationnel

Business development

B2B

Communication