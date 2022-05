Thierry RICHARD

Après avoir fait 5 ans d’apprentissage en France dans un domaine technique pur, j’ai décidé d’étendre mes connaissances linguistiques et diverses. C’est à Bristol, en Angleterre, où j’ai travaillé comme conseiller commercial indépendant, qui m’a permis d’être en contact permanent avec l’anglais. J'ai de plus appris les compétences commerciales que je ne possédais pas.

Une fois cette compétence acquise, j’ai intégré le programme de management et ainsi participer à la formation de conseiller, de gestionnaire d’équipe. J’ai participé aux tests de nouveaux produits entre APPCO et leurs clients. Et enfin il m’a été donné l’opportunité d’aider l’expansion d’APPCO en Belgique puis en France où j’ai construit mon équipe de commerciaux.



Ces deux dernières années m’ont permis de compléter parfaitement ma formation d’ingénieur. Je me suis développé personnellement afin d’avoir un esprit ouvert à la gestion d’équipe mais aussi un esprit solutionneur.



Ces compétences maîtrisées, je souhaiterai que l'on me permette de combiner mes facultés d’ingénieur, de commercial et de management.





Mes compétences :

Management

Mécanique et industrielle

Visual basic

Maintenance industrielle

Production industrielle

Conception mécanique

Gestion de la production

Gestion de projet

Prospection commerciale

Management commercial

Logistique