Thierry ROBERT

Votre partenaire en France et en Allemagne

Intervention adaptée à vos besoins, sur vos sites,

en français, en anglais, ou en allemand



BAISSE DES COÛTS - CULTURE DE PERFORMANCE

- Clarifier coûts, résultats, besoins des clients

- Mobiliser & innover (« LEAN, Six-Sigma)

- Développer la culture de performance (« Amélioration Continue »)

Exemples de Réalisations

. Réorganisation activité « Service », gestion électronique devis, pièces & main d’œuvre (industrie, réduction coûts & délais)

. Refonte processus calcul, suivi & prévision des marges avec SAP, activité « projets clefs-en-main », (industrie, essor de la marge)

INTEGRATION TRANSFRONTALIERE EFFECTIVE

- Clarifier missions & leviers d’actions

- Fédérer les managers interdisciplinaires

- Optimiser interfaces transfrontaliers

Exemples de Réalisations

. Services Partagés & Externalisation (Finance & IT, Europe Centrale)

. Coordination unités vente & production (« Sales & Operations Planning »)

EFFICIENCE & RESILIENCE DES EQUIPES

- Gestion du changement multiculturel

- Développement de la résilience des équipes

- Accompagnement individuel de managers

