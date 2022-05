Thierry ROBERT

Software Manager chez Alcatel-Lucent à Illkirch (67).



Encadrement d'une équipe de 10 personnes, composée de développeurs experts en Java et C++, architecte, testeurs, technical leaders.



Réalisations

• Coopération étroite entre développeurs et testeurs pour améliorer la qualité des livrables.

• Gestion de projet pour l’équipe et respect des engagements pris (qualité, délais)

• Utilisation de méthodes agiles (Scrum, Pair Programming), Intégration Continue, automatisation des tests pour augmenter la productivité.

• Référent et responsable R&D de la messagerie vocale pour grands systèmes et des features de messagerie unifiée, téléphonie avancée et notification.

• Leader du groupe « Area Messaging »

• Développement des membres de l’équipe (« Scrum master » certifié, « Architecte software »,

« Technical leader »)



Mes compétences :

Méthode agile

Web

Java

Télécommunications

Amélioration continue

Communications unifiées

Téléphonie

Développement informatique

Communication

Gestion de projet

Management