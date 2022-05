Thierry ROLLAND

8 ans d'expérience en bureau d'études en environnement puis 10 ans dans le secteur de la gestion des déchets et de l'extraction de matériaux

Expert pour les activités Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et sites SEVESO

Encadrement d'équipes pluridisciplinaires

Expertise et veille réglementaires HSE

Pilotage de projets d'extension et de création de sites industriels

Pilotage de certifications ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, Développement durable

Formateur en gestion de déchets, maîtrise des risques et économie circulaire



Mes compétences :

Gestion de projet

Étude de faisabilité de projets

Étude d'impact

Aisance relationelle

Réglementation ICPE

Normes environnementales

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Veille réglementaire

Management opérationnel

Pédagogie

Gestion des déchets

Développement durable

Norme ISO 14001

Encadrement

Formation