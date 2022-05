Thierry ROUGERON

Orienté résultats et efficacité en utilisant l'intelligence collective 2.0

> > > > > Je recherche activement un nouveau challenge (poste commercial, technico-commercial )



Avec une double compétence ,être le partenaire commercial, industriel ou financier des médecins et chirurgiens qui contribuent à l'amélioration et la préservation de la Santé humaine, n'est ce pas une bonne philosophie de vie?



Continuons la ensemble ...



Ecouter pour comprendre - Penser pour accompagner - Agir pour satisfaire - Convaincre pour réaliser - Suivre pour fidéliser





Responsable Commercial SANTE [ Vente d'équipements médicaux et Solutions de Financements ]

Product Manager . [importation d'équipements et mise en place d'études pour partenariats]



Mes compétences :

Prendre en compte vos besoins

Leasing

Ventes

Cardiologie

Imagerie

Laser

Radiologie

Location

Médical

Irm

Management de transition

Esprit d'équipe

Management opérationnel

Gestion du stress

Mobilité

B to B

Techniques

MOA / MOE

Ultrasons

Vasculaire

Gynecologie obstetrique

Ecouter analyser réfléchir agir

Direction de projet

Financement

Dermatologie

Achats

intelligence collective 2.0

Santé équipements médicaux

Échographie

Business Intelligence

Business development

Prospection

Gestion de projet