Thierry ROUX

Responsable, commercial je développe parallèlement une stratégie pour la découverte de la société GGS Conseils. "Démocratisons le coût des charges et impôts dans un but de pouvoir ré investir au mieux de ses propres intérêts.



Suite à des parcours multiples, mes diverses expériences m'ont emmenées à rencontrer le monde de Grande Cuisine, de l'Hôtellerie restauration.

Malgré l'exigence que demande ces professionnels ce secteur à déterminé mon choix de m'installer à leurs cotés. J'ai donc développer tout naturellement mon agence commerciale avec les grands centre de productions de matériels Européens tels que : Ali Goup_ OLIS GROUP - Polaris réfrigération - Primer - Blu line (Etol) , cuisinepro.fr



J'ai développer un réseau de marketing de réseau autour des produits de bien être corporel et mental.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Commercialisation des produits techniques

Relations Publiques

Animation commerciale