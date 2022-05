Thierry ROUX

Passionné de conception et de fabrication et travaillant dans l'industrie depuis fort longtemps. j'ai exercé en entreprise dans divers postes opérationnels. Spécialisé dans la transformation des matières plastiques et actuellement responsable d'un atelier dans la protection nucléaire.

Je me suis attaché à qualifier mon parcours en développant en parallèle une activité entrepreneuriale.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management

CFAO

TOPSOLID / CATIA

RDM

Méthode Management

la préparation