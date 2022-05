Thierry ROUX

Soucieux de me perfectionner dans mon travail, je suis actuellement embauché en tant qu'Ingénieur Réseau au sein de la société Axians sur Marseille.



Voici les environnements techniques qui me sont familiers :

- Cisco Nexus

- Cisco Catalyst

- Notions de virtualisation sous VMware et Hyper-V

- Notions en gestion de projet avec la méthode PRINCE2

- Certifié ITILv3 Foundation en Décembre 2016



Mes compétences :

Cisco CCNA

PRINCE2 "Foundation & practitioner"

VSphere5

Linux/UNIX