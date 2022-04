INTERVENANT EN RELATIONS HUMAINES



ROLE

Analyser vos problèmes afin que vous décidiez de votre vie.

Vous faire prendre conscience de vos potentialités.

Conseiller, proposer des solutions, et vous accompagner afin que vous meniez les actions adéquates jusqu’aux résultats escomptés.



JE SUIS

De formation pluridisciplinaire et de 20 ans de recherches en relations humaines.



Pour en savoir plus : Je vous invite à consulter mes centres d’intérêt et mots clés (ci-dessous)



FONCTIONNEMENT

Je vous rencontre dans votre cadre de vie habituel... ou en extérieur.

Tarif de référence : 70 € la séance de 2h et plus (et bien évidemment: adaptation au cas par cas)

Intervention possible auprès des professionnels

Tarif: étudiants



DISCRETION TOTALE



Alain Donat

Tél : 06 10 50 65 90

AIX EN PROVENCE



SAGESSE CHINOISE: Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter.





Mes compétences :

Accompagnement

Altruisme

Coaching

Conseil

Développement personnel

Ecoute

Empathie

Les relations humaines

Psychologie

psychologie cognitive

Relations humaines