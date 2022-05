Thierry ROUX

J'exerce actuellement mes fonctions sur le poste de chef de bureau "budgets locaux et analyse financière" à la direction générale des collectivités locales (DGCL) du Ministère de l'Intérieur.

J'ai également exercé sur des fonctions de direction en collectivité locale, dans le secteur des finances et de la commande publique. Cela m'a conduit à valoriser une expertise métier importante, une aptitude au management et à être un acteur important des processus de décision, en amont des décisions prises par les élus.

J'ai également développé au cours de ma carrière une expertise forte des questions financières au sein des services de l'Etat et au service des Opérateurs de l'Etat, notamment.