Thierry ROUX

Co fondateur de la société Primm avec mon associé Jacques Gozlan.

Spécialisés en immobilier d'entreprise: commercialisation, vente en investissement, montage d'opérations,

gestion locative, assistance à maitre d'ouvrage....

• Etudes, valorisation et cession d’actifs fonciers ou de biens immobiliers à réhabiliter

• Conseil dans le cadre d’opérations « clés en main »

• Recherche et cession de locaux

• Optimisation de portefeuilles locatifs





Mes compétences :

Immobilier

Négociation