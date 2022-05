Thierry ROY

Consultant depuis près de 22 ans, j'ai pu acquérir une expérience aussi riche en métiers qu'en domaine d'activités. Aussi, Aujourd'hui, je désire tout en restant, dans un contexte pluridisciplinaire, développer mon esprit d'entreprise et encore approfondir mes compétences en matière de qualité projet et qualité fournisseurs.

Pouvoir participer à la politique d'amélioration continue de ma société, en proposant des axes innovants reste pour moi, un vecteur majeur de motivation.

C'est pourquoi rejoindre une société dite classique me parait également un excellent moyen de m'épanouir tout en apportant à cette société le meilleur de moi-même.



Mes compétences :

Qualité produits et processus

Qualité projet