Thierry RUDOWSKI

J'ai co-fondé Zen'to en 2009 pour apporter des solutions digitales innovantes. La croissance du e-commerce, l'explosion des technologies mobiles et l'arrivée des objets connectés imposent aux gestionnaires de lieux (magasins, centres commerciaux, hotels, musées...) de réinventer un parcours client digital. C'est un métier nouveau et unique que j'adresse, avec la spécificité d'impliquer la DSI, le marketing et les forces de vente. J'accompagne nos clients dans la mise en oeuvre d'outils digitaux pour apporter des expériences nouvelles et de la personnalisation dans un parcours client désormais digital.



Je suis passionné de nouvelles technologies et l'expérience acquise chez des éditeurs de logiciels, intégrateurs et opérateurs m'ont permis d'associer ce goût de l'innovation à la capacité de sécuriser le déploiement de projets IT, sans oublier la gestion du changement.



