Thierry RUET

Depuis maintenant 28 ans, notre groupe Familial, Adéquat, est spécialisé en recrutement et adopte pour vous une approche RH globale sur mesure : • Recrutement de personnel intérimaire et de contrats CDD & CDI pour répondre à la flexibilité de chacun • Expertise multi secteurs (BTP, industrie, logistique et transport, tertiaire et services) • 200 agences implantées en France dont une trentaine d’agences intégrées chez nos clients • Formation des candidats • Favorisation de l’emploi pour les personnes en situation de handicap • Conseil juridique et prévention des risques Adéquat, c’est la performance d’une expertise locale portée par la puissance d’un groupe national.

En charge du développement et de l'expertise de notre réseau BTP, nous accompagnons tous les jours nos clients PME, ETTI, Majors de la profession avec des solutions adaptées :

*Intérimaires experts dans les métiers du Gros Oeuvre, Second Oeuvre, Electricité , Travaux Publics

*Organisations équipes complètes, grands déplacés, gestion centralisée de chantiers d'envergures

*Recrutements de CDI toutes qualifications BTP

*Solutions sécurité, juridiques

*Dimensions sociétales



Adéquat, le trait d’union gagnant entre candidats et entreprises.



Mes compétences :

Grands Compte

Ressources humaines

Management d'équipe

Prestataire de services

Coaching d'équipe

B to B

Directeur commercial

Comite hygiene securite

Prospection commerciale

Compte de résultats

Pilotage de la performance

CHSCT

Management de transition

B to C