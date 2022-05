Thierry RUMEAU

Ecole des Mines d'Alès/ Promotion 1987



J'ai occupé plusieurs fonctions techniques ou commerciales au sein d'EDF depuis 1988, notamment celle d'ingénieur d'études au sein d'un service Métrologie spécialisé dans le suivi des barrages, puis celle d'ingénieur travaux au sein de l'ingénierie hydraulique.

Après une expérience commerciale en tant que responsable grands comptes automobiles-papier au sein de la Branche Commerce d'EDF pendant quelques années, j'ai rejoint l'ingénierie hydraulique comme chef de service génie-civil (encadrement d'une équipe de 35 personnes, ingénieurs et techniciens).



Depuis début 2014, je suis Adjoint à l'état major du Département TEGG, entité d'EDF faisant partie du CEIDRE. Ce Département effectue des prestations de conseils, d'expertise et d'assistance pour l'ensemble des parcs de production d'EDF (nucléaire, hydraulique, thermique, renouvelables,...) dans les domaines de la géologie, de la géotechnique, du génie-civil et des essais de qualification des matériaux ( matériaux cimentaires produits polymères).







Mes compétences :

Ingénierie