Thierry SAINT-DIZIER

J'ai découvert le monde de la métallurgie en 2001 en tant que Directeur Technique d'un des sites USINOR (ARCELOR - MITTAL).En 2004, j'ai rejoins une société débutant dans l'importation chinoise d'équipement de profilage de tôles. Passionné par les fonctions que j'occupais, j'ai décidé de les développer en créant ma propre structure.



Je dirige maintenant une société importatrice de matériel industriel, J'ai crée ORIANCE SAS en juin 2006.



Je cherche à faire fructifier mon réseau en Chine, Taiwan, Corée et à le développer dans d'autres pays asiatiques.

Je recherche des contacts dans les métiers de l'importation, de l'export de matériel industriel.

Je cherche des contacts ou clients potentiels dans le secteur des équipements du métier de la tôle (profileuse, presse plieuse, cisaille, rouleuse, etc...), du sourcing de matériel technique et de l'accompagnement d'entreprise pour l'import de produits asiatique.



